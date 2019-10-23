К месту перестрелки чеченцев и грузин под Ростовом стянули БТР

К поселку в Ростовской области, где произошла перестрелка грузин и чеченцев из-за земельного участка, стянули несколько БТР. По данным председателя координационного совета межрегионального профсоюза «Московский профсоюз полиции» Михаила Пашкина, там может начаться «кровная месть».

Так он прокомментировал действия полиции 22 октября во время перестрелки в хуторе Чернозубов. По мнению Пашкина, сил полиции и Росгвардии не хватит, чтобы пресечь «войну» фермеров из-за плодородной земли.

Родственник участников перестрелки Василий Дакишвили заявил телеканалу «360»: «Бациевы — их пять братьев, они хотели подмять колхоз под себя…Криминал на криминале, они бандиты просто».

Напомним, мужчины из двух семей – Бациевых и Дакишвили – договорились о встрече, но вместо этого чеченцы начали стрелять, не вступая в переговоры. В результате погибли пять человек.

Возбуждено дело по статье «Убийство». По подозрению в преступлении задержали двоих человек, еще четверо разыскиваются. По предварительным данным, Бациевы засеяли поле, которое Дакишвили считали принадлежащим им.