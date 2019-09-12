Место в очереди за iPhone продают за 400 тысяч рублей

В онлайн-сервисах объявлений начали продавать места в очереди за новыми смартфонами Apple. Их продают по 400 тысяч рублей.

Самые предприимчивые готовы встать в очередь с 11 сентября, чтобы приобрести новую модель одними из первых в стране. Стоимость такой услуги – 400 тысяч рублей.

Есть и другие предложения на рынке. Группа из трех человек готова за 200 тыс. постоять три дня в очереди жа заветным смартфоном. Оказывается, у них есть целый план по добыче iPhone, пишет «РИА Новости».

Компания Apple представила 11 сентября новые модели айфона.

Корпорация показала новые iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Стоимость смартфонов в России составит от 59 990 рублей за iPhone 11, от 89 990 pyблей за iPhone 11 Pro, от 99 990 за iPhone 11 Pro Max. Продукты будут в продаже с 20 сентября.