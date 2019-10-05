На месте алтайского храма нашли два скелета

В ходе строительства супермаркета в селе Смоленском Алтайского края строители обнаружили два скелета. Ранее на этом месте располагались церковь и погост.

Как сообщает ТАСС, в одной из могил также была найдена одежда, напоминающая рясу. Из этого можно предположить, что останки принадлежат священнослужителям.

Однако региональное СУ СКР с выводами решило не спешить и начало свою проверку. Сейчас назначены судебно-медицинские и криминалистические экспертизы, которые помогут определить давность захоронения.

После всех экспертиз найденные останки планируется перезахоронить на территории действующей церкви.

Ранее пятилетний ребенок подарил музею кости вымершего носорога.