На месте алтайского храма нашли два скелета
В ходе строительства супермаркета в селе Смоленском Алтайского края строители обнаружили два скелета. Ранее на этом месте располагались церковь и погост.
Как сообщает ТАСС, в одной из могил также была найдена одежда, напоминающая рясу. Из этого можно предположить, что останки принадлежат священнослужителям.
Однако региональное СУ СКР с выводами решило не спешить и начало свою проверку. Сейчас назначены судебно-медицинские и криминалистические экспертизы, которые помогут определить давность захоронения.
После всех экспертиз найденные останки планируется перезахоронить на территории действующей церкви.
Ранее пятилетний ребенок подарил музею кости вымершего носорога.
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