На месте алтайского храма нашли два скелета

На месте алтайского храма нашли два скелета

Фото: Московский монитор

В ходе строительства супермаркета в селе Смоленском Алтайского края строители обнаружили два скелета. Ранее на этом месте располагались церковь и погост.

Как сообщает ТАСС, в одной из могил также была найдена одежда, напоминающая рясу. Из этого можно предположить, что останки принадлежат священнослужителям.

Однако региональное СУ СКР с выводами решило не спешить и начало свою проверку. Сейчас назначены судебно-медицинские и криминалистические экспертизы, которые помогут определить давность захоронения.

После всех экспертиз найденные останки планируется перезахоронить на территории действующей церкви.

Ранее пятилетний ребенок подарил музею кости вымершего носорога.

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Места: Россия
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