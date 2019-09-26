Пятилетний ребенок подарил музею кости вымершего носорога
Пятилетний Миша Лесной из города Петровск-Забайкальский, который с раннего детства увлекается палеонтологией, нашел череп шерстистого носорога.
Эти животные вымерли порядка 10 тысяч лет назад.
По словам мамы Миши, 3 сентября мальчик как обычно играл в раскопки и споткнулся о твердый предмет.
После того, как самостоятельно извлечь его из песка ребенок не смог, он позвал других детей и взрослых. «Сначала я подумал, что это мамонт, а потом, когда увидел один рог, то подумал, что это носорог», — поделился Миша с журналистом «Читы.ру».
В итоге всей командой они откопали носовые кости черепа, шейный позвонок и зубы животного.
Палеозоолог Алексей Бондарев, которому позднее были переданы фотографии находок, определил, что кости принадлежали шерстистому носорогу.
Сейчас останки древнего млекопитающего передали в городской Краеведческий музей.
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