Меркель не потеряет своего влияния после ухода с поста канцлера

После ухода с поста канцлера Германии Ангела Меркель сохранит свое влияние и останется «уважаемым тяжеловесом» в немецкой политике. Об этом сказал генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.

Так он прокомментировал недавнее присвоение Меркель первого места в рейтинге Forbes как самой влиятельной особе в мире. Марков не сомневается, что Меркель признана авторитетной женщиной, потому что возглавляет Германию. Ее страна является лидером по экономическому развитию.

«Она пытается проходить между крайностями. Вот такая центристская политика и немецкий стиль позволяют Меркель сохранять место на вершине германской политики уже много лет»», – сказал эксперт в интервью «ПолитЭксперту».

По его мнению, канцлер покинет свой пост в ближайшее время из-за здоровья. Проблемы мешают ей вести активную деятельность.

«...По всей видимости, Ангела Меркель уйдет в отставку, но сохранится как один из самых уважаемых тяжеловесов немецкой политики», – подытожил Марков.

Срок Меркель на посту канцлера истекает в 2021 году. В 2018 году она сообщила, что не станет переизбираться на посты главы Христианско-демократического союза (ХДС) и канцлера ФРГ. Главой ХДС в 2019 году была избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр.



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