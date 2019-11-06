Мэра Киева Кличко приперли к стенке уголовным делом о госизмене
На Украине возбудили уголовное дело о госизмене и хищениях против мэра Киева Виталия Кличко. Расследование связано с застройкой украинской столицы.
Дело открыто 18 октября на основании решения Высшего антикоррупционного суда Украины. Санкции предусматривают до 15 лет лишения свободы, пишет «Газета.ru».
Суд принял решение о возбуждении дела по итогам рассмотрения заявлений о самовольном захвате земель, несанкционированной застройке и самовольной реконструкции зданий в Киеве.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский хотел уволить Кличко, но старый состав правительства не поддержал его инициативу. В сентябре его уволили с должности председателя Киевской городской государственной администрации.
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