«Мемориал» оштрафовали на 300 тысяч рублей

Тверской районный суд Москвы оштрафовал правозащитный центр «Мемориал» на 300 тысяч рублей за то, что на странице ингушского представительства организации в Facebook не было маркировки «иностранного агента».

Правозащитники такое решение намерены обжаловать, сообщается на сайте организации.

Напомним, Минюст России включил «Мемориал» в «реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента» 21 июля 2014 года.

Тогда центр обжаловал это решение во всех инстанциях, но безрезультатно. Сейчас жалоба по делу ожидает рассмотрения в ЕСПЧ.

По информации «Коммерсанта», накануне в квартире и офисе руководителя пермского отделения общества «Мемориал» Роберта Латыпова прошли обыски в рамках уголовного дела по факту незаконной вырубки лесных насаждений.

Так полицейские и прокуратура квалифицировали действия волонтеров, пытавшихся расчистить территорию заброшенного кладбища, на котором похоронены жертвы политических репрессий.

Ранее Минюст признал иностранным агентом Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального и даже объяснил, почему.