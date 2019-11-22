Между Крымом и Турцией восстановили паромное сообщение

С этой недели между Крымом и Турцией возобновлено паромное сообщение, прерванное несколько лет назад.

Паромы будут курсировать между портами Керчь и Зонгулдак с периодичностью раз в неделю. Сейчас из Турции везут цитрусовые, а обратно будет экспортироваться продукция крымских сельхозпроизводителей.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская назвала примером для других стран возобновление паромного сообщения между Крымом и Турцией, пишет «Regnum».

Ранее сообщалось, что делегация иностранных журналистов из стран Европейского союза, Африки и Азии находится в Крыму. В ее составе, с ознакомительной поездкой, на полуостров прибыли представители из Италии, Словакии, Франции, Вьетнама, Кении, ЮАР, Индии, Португалии и других стран.

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