Медведев разберется с блок-постами на Северном Кавказе

Медведев разберется с блок-постами на Северном Кавказе

Фото: Правительство России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал решить проблему с блок-постами на дорогах Северного Кавказа. Об этом в своем Instagram рассказл глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Было приятно, что Дмитрий Анатольевич, как ранее и обещал, внимательно отнесся к проблеме функционирования на автомагистралях Северного Кавказа различных блок-постов, которые давно уже изжили себя, создают неоправданные препятствия свободному передвижению законопослушных граждан, мешают перевозке грузов, оказывают отрицательное влияние на имидж всего Северного Кавказа. Дмитрий Анатольевич обещал провести совещание по вопросам социально-экономического развития СКФО, на котором будет обсуждена и проблема блок-постов», — написал политик. \

Ранее Кадыров вновь напомнил о необходимости строительства автодороги между Чечней и Грузией.

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