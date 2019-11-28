Медведев призвал разработать правила для беспилотников

Медведев призвал разработать правила для беспилотников

Фото: АиФ

В России необходимо разработать правила для беспилотного транспорта, в том числе, в части ответственности за дорожные происшествия, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на выставке «Сбербанка».

«Нам нужно обязательно эти правила разработать. Я все трясу, трясу всех, но так мне ничего и не принесли по этому поводу. Вот уже показывают, как это работает во всю – причем это даже не в поле, а в городе. Город – это среда особой опасности, и тем не менее... Нужно точно готовить какие-то нормативные акты по этому поводу», —цитирует главу правительства РИА «Новости».

Тем более, в мире уже были зафиксированы смертельные случаи с участием беспилотного транспорта, добавил Медведев.

Вице-премьер Максим Акимов, в свою очередь, заверил, что по мере накопления «инцидентов и кейсов» системная работа по внесению изменений в законодательство обязательно будет налажена.

Ранее «Яндекс» заявил о намерении в ближайшие полтора-два года увеличить число беспилотных машин до тысячи единиц.

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