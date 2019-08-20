«Яндекс» решил расширить парк беспилотных автомобилей

Компания «Яндекс» заявила о намерении в ближайшие полтора-два года увеличить число беспилотных машин до тысячи единиц. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, которая привела слова руководителя направления беспилотных автомобилей "Яндекса" Дмитрия Полищука.

«Первую тысячу [беспилотников] можно выпустить довольно быстро, в течение полутора-двух лет. Это необходимо для того, чтобы быстро проверять изменения в алгоритмах, которые мы делаем», ― заявил Полищук.

Пока автомобили «Яндекса» лишь проходят тестирование на российских дорогах – в Москве и Татарстане. И оно во многом отличается от проведения исследований в Америке или Израиле, где на дорогах в общей сложности уже ездят около двух тысяч беспилотных автомобилей четвертого уровня автономности, ― рассказал «Русской Планете» первый вице-президент сообщества «Опора России» Павел Сигал. ― Эти транспортные средства имеют более развитию систему автоматизации, по сути, программа может самостоятельно управлять поездкой, давая возможность водителю переключить внимание. Но дороги – непредсказуемы, поэтому за рулем придется сохранять бдительность и брать управление на себя в особых случаях».

Однако, несмотря на то, что в ноябре прошлого года Дмитрий Медведев подписал постановление, которое дало «зеленый свет» эксперименту по эксплуатации беспилотных автомобилей, использовать их можно лишь на дорогах общего пользования, напомнил эксперт. Предварительно на каждое транспортное средство необходимо оформить сертификат.

«Такой процедуры не предусмотрено в США, а оформление документов в России займет определенное время и процесс замедлится», ― отметил Сигал.

Эксперт также напомнил о том, что в России пока не сформировалась культура беспилотного вождения и водители не успели оценить преимущества такого вида транспорта.

Пока перспективы создания нового сегмента беспилотных автомобилей находятся под вопросом. Многое будет зависеть от российских специалистов, которые занимаются тестированием на российских дорогах и должны будут минимизировать риск аварийных ситуаций, так как за брендом следят потенциальные пользователи, которые оценят репутационный удар. Итоги трехлетнего тестирования будут подведены в конце 2022 года, когда компания сделает выводы – выгодно ли запускать программу в России или стоит подождать более удобного момента для инвестиций.