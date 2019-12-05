Медведев признал высокую поддержку населением Зеленского
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал украинского лидера Владимира Зеленского противостоять «деструктивным тенденциям» на Украине.
Выступая на ежегодном итоговой пресс-конференции, где присутствуют представители 20 телеканалов, глава кабмина заявил, что признает высокую поддержку украинского лидера со стороны населения, пишет ТАСС.
«Это человек, который избран народом Украины, обладает, в общем, весьма высокой поддержкой со стороны украинского народа. Самое главное, чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые на Украине сформировались», - отметил Дмитрий Медведев.
По его мнению, Зеленский хочет возобновления отношений с Россией и мира в своей стране, но вопрос в том, получится ли это.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что надеется, что до конца года будет произведен обмен заключенными по схеме «всех на всех».
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.