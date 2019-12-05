Медведев признал высокую поддержку населением Зеленского

Медведев признал высокую поддержку населением Зеленского

фото: 59.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал украинского лидера Владимира Зеленского противостоять «деструктивным тенденциям» на Украине.

Выступая на ежегодном итоговой пресс-конференции, где присутствуют представители 20 телеканалов, глава кабмина заявил, что признает высокую поддержку украинского лидера со стороны населения, пишет ТАСС.

«Это человек, который избран народом Украины, обладает, в общем, весьма высокой поддержкой со стороны украинского народа. Самое главное, чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые на Украине сформировались», - отметил Дмитрий Медведев.

По его мнению, Зеленский хочет возобновления отношений с Россией и мира в своей стране, но вопрос в том, получится ли это.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что надеется, что до конца года будет произведен обмен заключенными по схеме «всех на всех».

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