Медведев попросил не засорять язык иностранными терминами
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев считает, что необходимо перестать употреблять иностранные слова в русском языке. Ведь это засоряет речь.
Премьер-министр отметил, что в русский язык и так богат, чтобы ещё и употреблять в большом количестве заимствованные в виде кальки иностранные термины. Такое мнение он выразил во время заседания правительства.
«Давайте-ка не будем русский язык засорять ненужными словами», заявил глава правительства. Его слова передаёт «РИА Новости».
Ранее стало известно о том, что Киев планирует с 2020 года перевести все школы на обучение на украинском языке. В МИД России выразили озабоченность тем, что это сопровождается еще большей дискриминацией русского языка.
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