Медведев попросил не засорять язык иностранными терминами

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев считает, что необходимо перестать употреблять иностранные слова в русском языке. Ведь это засоряет речь.

Премьер-министр отметил, что в русский язык и так богат, чтобы ещё и употреблять в большом количестве заимствованные в виде кальки иностранные термины. Такое мнение он выразил во время заседания правительства.

«Давайте-ка не будем русский язык засорять ненужными словами», заявил глава правительства. Его слова передаёт «РИА Новости».

Ранее стало известно о том, что Киев планирует с 2020 года перевести все школы на обучение на украинском языке. В МИД России выразили озабоченность тем, что это сопровождается еще большей дискриминацией русского языка.