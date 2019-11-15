Медведев пообещал дать денег областным театрам

В ближайшее время Правительство России выделит на материально-техническое оснащение областных театров 1,5 миллиарда рублей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Мы, безусловно, должны привести в порядок, если говорить о региональных центрах, материальную базу театров. Мы начали этим заниматься применительно к музыкальным инструментам, что само по себе очень важно, но театры — это же не только музыкальные инструменты; есть реквизит, осветительное оборудование, масса других вещей. Мы выделим — я уже такое решение сформулировал, — в самое ближайшее время 1,5 миллиарда рублей именно для областных театров на эти цели», — приводит слова политика РИА «Новости.

Ранее инвалид из села Санниково под Барнаулом на коленях попросила Медведева решить проблему с подачей горячей воды.

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