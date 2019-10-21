Медведев хочет сделать административный кодекс понятным

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев уверен в необходимости реформировании российского Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

По словам Медведева, действующая редакция «абсолютно неудобна к применению». Новый вариант должен быть понятнее и эффективнее.

Глава правительства отметил, что это важно и с точки зрения создания более благоприятных условий для ведения бизнеса в России. Совершенствование законодательства должно происходить, в том числе, для создания более благоприятного делового климата для российских и иностранных инвесторов, пишет РБК.

В конце марта текущего года Медведев поручил подготовить проект нового Кодекса об административных правонарушениях. Новый КоАП будет компактным, четким и логичным. Все нововведения направлены на совершенствование процедуры рассмотрения дел и обеспечение адекватности наказания.

Ранее Дмитрий Медведев сказал, что считает необходимым перестать употреблять иностранные слова в русском языке. Ведь это засоряет речь.