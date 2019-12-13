Мединский призвал не ходить на зарубежную «дешевую шнягу»

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что сборы некоторых голливудских фильмов в стране заставляют его грустить, и призвал соотечественников «преломить привычку» ходить на эту «дешевую шнягу».

«Есть великое кино, американское, европейское, которое вне сомнения является сложно достижимым образцом таланта. Но есть такая откровенная дешевая шняга, прямо стыдно бывает 10 минут на это потратить. А денег собирает, молодежь идет… У нас сборов нет», — приводит слова министра ТАСС.

По его мнению, россияне имеют привычку ходить в кино на просмотр голливудских фильмов.

«Надо преломить ситуацию», — уверен политик.

Почему министр культуры России употребляет слово «шняга», Мединский не пояснил.

Ранее министр уже поднимал эту тему в свете новогодних праздников. Мединский допустил тогда, что Минкульт может перенести выход в прокат зарубежных фильмов в пользу российских кинокартин.

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