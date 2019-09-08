Медики считают водку полезной при лечении остеохандроза

Как считают специалисты, водка является лучшим средством для лечения остеохондроза. Именно компрессы из этого напитка помогают снять отеки и снизить болевые ощущения при обострении болезни.

Чаще всего остеохондроз появляется у людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Усугубляет ситуацию неправильное питание.

Людей с таким диагнозом мучают боли в шее и спине, и беспокоят неприятные ощущения в руках и плечах. Для лечения заболевания необходимо отказаться от курения и алкоголя.

Но именно компрессы из водки и меда могут принести пользу.

Следует наложить такой компресс на больное место, укрыть целлофаном, завязать теплым шарфом и держать два часа, пишут «Известия».

Ранее в Роспотребнадзоре отмечали, что следует обращать внимание на цену алкоголя. Минимальная цена на водку крепостью 40% в рознице должна быть не менее 205 рублей за бутылку объёмом 0,5 литра, минимальная цена на коньяк — 371 рубль за бутылку того же объёма.

«Все хорошо в меру, и чрезмерное употребление алкоголя не только не принесет пользы вашему здоровью, но и нанесет ему непоправимый вред», — напомнили в ведомстве.