Медики считают водку полезной при лечении остеохандроза

Медики считают водку полезной при лечении остеохандроза

Pixabay

Как считают специалисты, водка является лучшим средством для лечения остеохондроза. Именно компрессы из этого напитка помогают снять отеки и снизить болевые ощущения при обострении болезни.

Чаще всего остеохондроз появляется у людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Усугубляет ситуацию неправильное питание.

Людей с таким диагнозом мучают боли в шее и спине, и беспокоят неприятные ощущения в руках и плечах. Для лечения заболевания необходимо отказаться от курения и алкоголя.

Но именно компрессы из водки и меда могут принести пользу.

Следует наложить такой компресс на больное место, укрыть целлофаном, завязать теплым шарфом и держать два часа, пишут «Известия».

Ранее в Роспотребнадзоре отмечали, что следует обращать внимание на цену алкоголя. Минимальная цена на водку крепостью 40% в рознице должна быть не менее 205 рублей за бутылку объёмом 0,5 литра, минимальная цена на коньяк — 371 рубль за бутылку того же объёма.

«Все хорошо в меру, и чрезмерное употребление алкоголя не только не принесет пользы вашему здоровью, но и нанесет ему непоправимый вред», — напомнили в ведомстве.

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