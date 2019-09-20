Mazda отзовет в России более двухсот бракованных авто

Mazda отзовет в России более двухсот бракованных авто

Фото: 1gai

Японская компания Mazda отзовет в России 206 автомобилей Mazda CX-9, которые были реализованы в период c ноября 2017 года по апрель 2018 года.

Как сообщает Росстандарт, причиной отзыва внедорожников послужилв вероятность неисправностей, вызванных слабым удерживающим усилием в разъемах жгута провода.

Данный дефект приводит к нарушению электрической связи, которая установлена между различными модулями управления машиной.

В ближайшее время представители российского подразделения бренда оповестят автовладельцев о необходимости предоставить свои транспортные средства в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Ранее японская корпорация Toyota решила отозвать свыше 20 тысяч автомобилей по всей России из-за бракованного газогенератора передней пассажирской подушки.

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Места: Россия
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