Mazda отзовет в России более двухсот бракованных авто

Японская компания Mazda отзовет в России 206 автомобилей Mazda CX-9, которые были реализованы в период c ноября 2017 года по апрель 2018 года.

Как сообщает Росстандарт, причиной отзыва внедорожников послужилв вероятность неисправностей, вызванных слабым удерживающим усилием в разъемах жгута провода.

Данный дефект приводит к нарушению электрической связи, которая установлена между различными модулями управления машиной.

В ближайшее время представители российского подразделения бренда оповестят автовладельцев о необходимости предоставить свои транспортные средства в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Ранее японская корпорация Toyota решила отозвать свыше 20 тысяч автомобилей по всей России из-за бракованного газогенератора передней пассажирской подушки.