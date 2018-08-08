Более двадцати тысяч автомобилей Toyota отзывают из России

Японская корпорация Toyota решила отозвать свыше 20 тысяч автомобилей по всей России.

Причиной называют проблемы с подушкой безопасности производства компании Takata.

В частности, отзыв коснулся моделей Alphard, Corolla, Auris и Yaris, проданных с марта 2010-го по май 2015 года. На всех отозванных машинах заменят газогенератор передней пассажирской подушки.

Отмечается, что все ремонтные работы проведут за счет корпорации, сообщает «360».

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