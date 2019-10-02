Maybach Жириновского накопил 120 неоплаченных штрафов
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский накопил 120 неоплаченных штрафов на 300 тыс. рублей. Этот долг он повесил на внебрачного сына – ему принадлежит Maybach, на котором передвигается политик.
По документам роскошная машина находится в собственности 33-летнего Олега Эдельштейна. Кто будет оплачивать долги, пока неясно.
Часть штрафов передана для взыскания судебным приставам. Они наложили запрет на регистрационные действия с автомобилем, передает Mash. Это означает, что машину нельзя продать или подарить.
Ранее депутаты от ЛДПР предложили освободить водителей от оплаты штрафов, если уведомление о нарушении не поступило в личный кабинет владельца на портале госуслуг в течение 10 дней.
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