В «Матросской тишине» второй раз за год отравились наркотиками
В СИЗО № 1 «Матросская тишина» четверо арестантов отравились наркотиками, их госпитализировали. Это второй случай в этом году – в предыдущий раз двое заключенных скончались.
Арестантов с признаками опьянения сильнодействующими психотропными веществами обнаружили 17 октября во время проверки. Для оказания медицинской помощи их доставили в одну из городских больниц, передает РЕН ТВ. Наркоманам из «Матросской тишины» по 33 года и 20, 35, 37 лет.
По данным телеграмм-канала 112, заключенные следственного изолятора отравились метадоном.
В апреле двое заключенных «Матросской тишины» попали в реанимацию. Они скончались от передозировки метадоном. Наркотик им передали с продуктовой посылкой.
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