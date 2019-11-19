Маткапитал можно получить в 2022 году после закрытия программы

На выплату материнского капитала в 2022 году может претендовать семья, в которой до конца 2021 года родится второй ребенок. При этом программа заканчивается в 2021 году.

Как рассказали РИА Новости в Пенсионном фонде России, на выплаты маткапитала в проект бюджета на 2022 год заложены около 300 млрд рублей. Получить деньги семья может после 2021 года, уточнили в ПФР.

В конце октября замминистра труда Алексей Вовченко отмечал, что средствами маткапитала воспользовались 7 млн 200 тыс. семей. Это 76% всех тех, кто имеет право на сертификат.

Летом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что программу могут продлить до 2025 года. Глава Минтруда Максим Топилин сообщал, что данный вопрос пока не поднимался.

Материнский капитал выплачивают с 2007 года. Сертификат выдается при рождении второго и последующего ребенка. Его размер составляет 453 тыс. рублей.

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