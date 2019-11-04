Матери политзаключенных протестуют у администрации Путина
К зданию администрации президента в столице вышли матери политических заключенных.
Они проводят одиночные пикеты с требованием освободить всех обвиняемых и прекратить политические репрессии.
Как сообщает «МБХ медиа», среди собравшихся в центре Москвы — родственники фигурнатов «московского дела», дела «Нового величия» и «Сети», а также «ростовского дела», дела Азата Мифтахова и других громких политических дел.
Ранее комитет солдатских матерей Тюмени обвинили в бездействии после трагедии в воинской части в Забайкалье, где солдат-срочник расстрелял десять человек. Из них выжили только двое.
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