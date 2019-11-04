Матери политзаключенных протестуют у администрации Путина

Матери политзаключенных протестуют у администрации Путина

Фото: МБХ медиа

К зданию администрации президента в столице вышли матери политических заключенных.

Они проводят одиночные пикеты с требованием освободить всех обвиняемых и прекратить политические репрессии.

Как сообщает «МБХ медиа», среди собравшихся в центре Москвы — родственники фигурнатов «московского дела», дела «Нового величия» и «Сети», а также «ростовского дела», дела Азата Мифтахова и других громких политических дел.

Ранее комитет солдатских матерей Тюмени обвинили в бездействии после трагедии в воинской части в Забайкалье, где солдат-срочник расстрелял десять человек. Из них выжили только двое.

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!