Матери политзаключенных протестуют у администрации Путина

К зданию администрации президента в столице вышли матери политических заключенных.

Они проводят одиночные пикеты с требованием освободить всех обвиняемых и прекратить политические репрессии.

Как сообщает «МБХ медиа», среди собравшихся в центре Москвы — родственники фигурнатов «московского дела», дела «Нового величия» и «Сети», а также «ростовского дела», дела Азата Мифтахова и других громких политических дел.

Ранее комитет солдатских матерей Тюмени обвинили в бездействии после трагедии в воинской части в Забайкалье, где солдат-срочник расстрелял десять человек. Из них выжили только двое.