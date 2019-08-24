Mastercard сообщила об утечке данных 90 тысяч клиентов

Информация почти о 90 тысячах клиентов Mastercard попала в открытый доступ. Об этом европейское отделение Mastercard сообщило властям Бельгии и Германии.

По информации РБК, ведомство Бельгии обнаружило утечку 19 августа. Большинство пострадавших от утечки данных — граждане Германии.

Сейчас все данные удалены из открытого доступа. Какого характера данные просочились в сеть неизвестно. Отметим, что банку были известны имена клиентов, адреса их электронной почты, четыре последние цифры номера карты, а в некоторых случаях реальные адреса и номера телефонов.

Ранее в открытый доступ попала база данных 70 тысяч клиентов «Бинбанка», который с начала 2019 года присоединен к «Открытию» из-за санации ЦБ. За 5 рублей можно было купить имя и фамилию клиента, его паспортные данные, телефон и адрес.