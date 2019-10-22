Машина службы протокола Медведева наехала на пешехода
Машина Ford Mondeo, которая обслуживает сотрудников службы протокола премьер-министра России Дмитрия Медведева, сбила пешехода в Красногорске. Мужчина упал на капот затормозившего автомобиля, водитель с места ДТП уехал.
Инцидент произошел около остановки на пешеходном переходе. За рулем был Александр Курзин – водитель автобазы № 2 Управделами президента.
Он сообщил, что убедившись в несерьезности травм пешехода, уехал с места ДТП. Пострадавший в свою очередь написал заявление в полицию.
Как рассказали РБК на предприятии, машина прибыла на базу с разбитым передним стеклом.
Ранее сообщалось, что автомобиль лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского накопил 120 неоплаченных штрафов.
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