Машина службы протокола Медведева наехала на пешехода

Машина Ford Mondeo, которая обслуживает сотрудников службы протокола премьер-министра России Дмитрия Медведева, сбила пешехода в Красногорске. Мужчина упал на капот затормозившего автомобиля, водитель с места ДТП уехал.

Инцидент произошел около остановки на пешеходном переходе. За рулем был Александр Курзин – водитель автобазы № 2 Управделами президента.

Он сообщил, что убедившись в несерьезности травм пешехода, уехал с места ДТП. Пострадавший в свою очередь написал заявление в полицию.

Как рассказали РБК на предприятии, машина прибыла на базу с разбитым передним стеклом.

Ранее сообщалось, что автомобиль лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского накопил 120 неоплаченных штрафов.