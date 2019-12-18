С 1 марта украинцам будет не так просто выехать в Россию

Украинское правительство обязало граждан с 1 марта 2020 года использовать загранпаспорт при поездках в Россию. При этом сохраняется возможность выехать из РФ по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении.

О нововведении рассказал премьер-министр страны Алексей Гончарук. При проверке данных загранпаспортов будут использоваться специальные приборы, что сократит время прохождения пограничного контроля, пишет ТАСС.

Сейчас украинцы могут использовать внутренний паспорт и свидетельство о рождении (для детей до 16 лет) при пересечении границы с Россией. Необходимость отмены упрощенного порядка объясняли угрозами национальной безопасности.

Между Россией и Украиной действует безвиз, но с 2014 года пограничный режим был ужесточен. С конца 2017 года Украина ввела биометрический контроль для россиян.



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