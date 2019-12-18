Марию Алёхину отпустили из отделения полиции

Марию Алёхину отпустили из отделения полиции

Фото: АиФ Архангельск

Участницу Pussy Riot Марию Алехину отпустили из отделения полиции. На девушку составили протокол о повторном нарушении порядка проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), сообщил «МБХ медиа» адвокат «Апологии протеста» Леонид Соловьев.

Активистку задержали сегодня днем из-за акции в поддержку политзаключенных, которую Pussy Riot совместно с проектом «Декоммунизация» провели в ноябре на Большом Каменном мосту.

Тогда активисты вывесили на мосту баннер с надписью «СТОП (!) ГУЛАГ» и фотографиями людей, которых они считают политическими заключенными.

На снимках были фигуранты «московского дела», дела «Нового величия», осужденного по «дадинской» статье Константина Котова, аспиранта МГУ Азата Мифтахова, арестованного по делу о разбитом окне в офисе «Единой России», и других.

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