Марию Алёхину отпустили из отделения полиции
Участницу Pussy Riot Марию Алехину отпустили из отделения полиции. На девушку составили протокол о повторном нарушении порядка проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), сообщил «МБХ медиа» адвокат «Апологии протеста» Леонид Соловьев.
Активистку задержали сегодня днем из-за акции в поддержку политзаключенных, которую Pussy Riot совместно с проектом «Декоммунизация» провели в ноябре на Большом Каменном мосту.
Тогда активисты вывесили на мосту баннер с надписью «СТОП (!) ГУЛАГ» и фотографиями людей, которых они считают политическими заключенными.
На снимках были фигуранты «московского дела», дела «Нового величия», осужденного по «дадинской» статье Константина Котова, аспиранта МГУ Азата Мифтахова, арестованного по делу о разбитом окне в офисе «Единой России», и других.
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