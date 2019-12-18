Мария Алёхина задержана за поддержку политзаключенных

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину. По словам девушки, это связано с акцией в поддержку политзаключенных, которую Pussy Riot совместно с проектом «Декоммунизация» провели в ноябре на Большом Каменном мосту.

Тогда активисты вывесили на мосту баннер с надписью «СТОП (!) ГУЛАГ» и фотографиями людей, которых они считают политическими заключенными.

На снимках были фигуранты «московского дела», дела «Нового величия», осужденного по «дадинской» статье Константина Котова, аспиранта МГУ Азата Мифтахова, арестованного по делу о разбитом окне в офисе «Единой России», и других.

О задержании Мария Алехина рассказала «Медиазоне», добавив, что сейчас её везут в ОВД «Якиманка».

Примечательно, что активистку задержали за акцию месячной давности после того, как Pussy Riot, на фоне принятия скандального закона о домашнем насилии, учредили премию для авторов лучших текстов, видеороликов или расследований на эту тему.

Призовой фонд был сформирован из средств, которые Мария Алехина и Надежда Толоконникова по решению ЕСПЧ получили в качестве компенсации от России за уголовное преследование.

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