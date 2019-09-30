Мария Захарова считает разговоры с Вашингтоном опасными

Обнародование телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зелeнскoгo показало, что вести переговоры с Вашингтоном стало опасно. Подобные действия меняют форму отношений между государствами.

Официальный представитель МИД России Мария Захaрoвa считает, что обнародование расшифровки беседы двух лидеров несет «очень значительные» негативные последствия.



По ее словам, после этого скандала все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться — опасно.

При этом Мария Захарова уверена, что публикация телефонного разговора может стать уроком для президента Украины и тем самым повлиять на ситуацию в стране, пишут «Известия».

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 августа. Эти переговоры послужили поводом для запуска процедуры импичмента президента США.