Маргарита Симоньян займется правозащитой в «Единой России»

Главный редактор телеканала RT и «России сегодня» Маргарита Симоньян и депутат Госдумы Михаил Старшинов станут сопредседателями правозащитного центра, который создает партия «Единая Россия».

О создании центра было объявлено на съезда партии 23 ноября. По словам председателя «Единой России» премьр-министра страны Дмитрия Медведева, граждане смогут обратиться к правозащитникам через общественные приемные партии.

Политик отметил, что единороссам нельзя оставаться в стороне от правозащитного движения, так как «это очень часто присваивают себе оппозиционные партии», передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что на митинг за возможность бить родню в столице собралось 200 человек из заявленных 1,5 тысяч.

Читайте нас в мобильном приложении