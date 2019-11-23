Маргарита Симоньян займется правозащитой в «Единой России»
Главный редактор телеканала RT и «России сегодня» Маргарита Симоньян и депутат Госдумы Михаил Старшинов станут сопредседателями правозащитного центра, который создает партия «Единая Россия».
О создании центра было объявлено на съезда партии 23 ноября. По словам председателя «Единой России» премьр-министра страны Дмитрия Медведева, граждане смогут обратиться к правозащитникам через общественные приемные партии.
Политик отметил, что единороссам нельзя оставаться в стороне от правозащитного движения, так как «это очень часто присваивают себе оппозиционные партии», передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что на митинг за возможность бить родню в столице собралось 200 человек из заявленных 1,5 тысяч.
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