Мантуров оценил вероятность ухода Apple с рынка РФ

Мантуров оценил вероятность ухода Apple с рынка РФ

фото: Ru.oxu.az


Компания Apple заинтересована в российском рынке, и не уйдет из РФ из-за принятого закона о предустановке отечественного софта.
По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, необходимость устанавливать российское ПО не будет ущемлять иностранных производителей и вряд ли они примут не выгодное для себя решение.

Также министр добавил, что на сегодняшний день на рынке смартфонов в России доминирует не американская корпорация, а другие производители. При этом Мантуров сказал, что у него самого не Apple, а Samsung, пишут «Известия».

Напомним, президент России Владимир Путин в начале декабря подписал закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры, который вступит в силу 1 июля 2020 года.

Ранее компания Apple признала Крым российским полуосторовом. Теперь в приложении «Погода» города Севастополь, Симферополь, Ялта указаны как территория России.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Сравни удобство чтения
статьи на новой версии
 
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!