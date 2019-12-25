Мантуров оценил вероятность ухода Apple с рынка РФ



Компания Apple заинтересована в российском рынке, и не уйдет из РФ из-за принятого закона о предустановке отечественного софта.

По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, необходимость устанавливать российское ПО не будет ущемлять иностранных производителей и вряд ли они примут не выгодное для себя решение.

Также министр добавил, что на сегодняшний день на рынке смартфонов в России доминирует не американская корпорация, а другие производители. При этом Мантуров сказал, что у него самого не Apple, а Samsung, пишут «Известия».

Напомним, президент России Владимир Путин в начале декабря подписал закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры, который вступит в силу 1 июля 2020 года.

Ранее компания Apple признала Крым российским полуосторовом. Теперь в приложении «Погода» города Севастополь, Симферополь, Ялта указаны как территория России.



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