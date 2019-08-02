Мамаев и Кокорин попросили суд о досрочном освобождении

Осужденные футболисты Павел Мамаев и Кирилл Кокорин обратились в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Пока дата его рассмотрения не назначена.

Ходатайство поступило в Алексеевский районный суд Белгородской области. Его зарегистрировали 2 августа.

О досрочном освобождении попросил и брат Кокорина Кирилл, передает телеканал «360». Он отбывает наказание в одной колонии с футболистами.

Напомним, спортсмены осуждены за две драки в Москве. Мамаев приговорен к году и пяти месяцам колонии, Кокорин – к полутора годам. Приговор вынесен Мосгорсудом 13 июня. Осужденные находятся в колонии № 4 Белгородской области.