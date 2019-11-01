Малышева назвала приближающие старость продукты

Врач и телеведущая Елена Малышева Малышева назвала три продукта, при регулярном употреблении которых человек быстрее стареет.

Как пояснила врач, старение провоцируется снижением синтеза коллагена – белка, составляющего основу соединительных тканей, в том числе кожи и сосудов. Кроме того, с годами в гипоталамусе сокращается пул нейронов, руководящих процессами смены клеток для их обновления.

Итак, первым в списке «вредителей оказалось сладкое. По словам Малышевой, такая еда «засахаривает» эластичные нити коллагена, делая их хрупкими. В результате на лице появляются морщины, а в сосудах нарушается эластичность стенок, что создает риск гипертонии.

На втором месте оказалось красное и переработанное мясо. Дело в том, что в нем содержится слишком много фосфора, соединения которого всасываются организмом полностью, без регулирующих механизмов.

В крови фосфаты вызывают повреждения сосудов и нарушают работу почек, препятствуя фильтрации в них токсичных соединений, в результате чего они скапливаются в организме и вредят ему изнутри.

Наконец, третьим вызывающим старение продуктом стал алкоголь. Тут все просто: спиртное провоцирует сильное обезвоживание, которое человек не может в полной мере восполнить естественным путем, и в ход идут резервы.

Тело человека буквально иссушивается, заверила Малышева в программе «Жить здорово!», на которую обратило внимание ФБА «Экономика сегодня».

Елена Малышева — телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Россиянам она больше всего известна, как ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».

Ранее телеведущая попала в больницу с гипертоническим кризом..