Елена Малышева рассказала о своем состоянии после больницы

Елена Малышева рассказала о своем состоянии после больницы

Фото: Космополитен

Телеведущая Елена Малышева рассказала о своем состоянии после госпитализации с гипертоническим кризом.

Ранее в своем Instagram она уточнила, что пропала в Боткинскую больницу из-за повышенного давления и сильной головной боли. .

«Давление в норме. Сейчас еду на озвучание. Ну, а завтра на съемки», — заявила ведущая РИА «Новости».

Елена Малышева — телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Россиянам она больше всего известна, как ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».

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