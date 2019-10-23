Елена Малышева рассказала о своем состоянии после больницы

Телеведущая Елена Малышева рассказала о своем состоянии после госпитализации с гипертоническим кризом.

Ранее в своем Instagram она уточнила, что пропала в Боткинскую больницу из-за повышенного давления и сильной головной боли. .

«Давление в норме. Сейчас еду на озвучание. Ну, а завтра на съемки», — заявила ведущая РИА «Новости».

Елена Малышева — телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Россиянам она больше всего известна, как ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».