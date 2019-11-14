Малышева назвала три «бесполезных» меданализа

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала анализы, которые не несут никакой практической пользы. Антирейтинг она озвучила в эфире программы «Жить здорово!» на «Первом канале».

Так, по словам Малышевой, к «бесполезным» относится анализ на антитела к бактерии Helicobacter pylori. Телеведущая уточнила, что сама патогенная бактерия может спровоцировать язвенную болезнь или рак желудка.

«Однако наличие антител не означает ее активность», — заявила она.

Кроме этого, «тест на эффективность» не прошел анализ на дисбактериоз. Соведущие программы уверили, что такого диагноза попросту не существует.

Завершила свой антирейтинг Малышева анализом на наличие вируса Эпштейна-Барр, потому что данный герпесвирус есть практически у каждого на планете.

Ранее телеведущая назвала три продукта, при регулярном употреблении которых человек быстрее стареет.

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