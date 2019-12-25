Мало сока и есть фосфат: названо худшее детское шампанское

В лаборатории Росконтроля проверили детское шампанское пяти марок. Претензии специалистов вызвали низкое содержание сока и присутствие фосфата.

В экспертизе участвовало детское шампанское марок Disney / «Микки Маус и друзья», Disney Cars, Fine life, Joy party и «Веселый круг». Самое большое количество сока — 20% - присутствует в шампанском Disney / «Микки Маус и друзья». В Disney Cars его 7-13%, в Fine life, Joy party, «Веселый круг» - только 2-7%, что гораздо ниже указанного на этикетке.

Из-за слишком низкого содержания сока образцы Fine life и «Веселый круг» внесли в список товаров с замечаниями.

Тест показал отсутствие бактерий, плесени, а также подсластителей и консервантов, опасных для здоровья. Специалисты не выявили присутствие опасных красителей или консервантов.

В образцах Disney / «Микки Маус и друзья» и Disney Cars обнаружен не указанный в составе фосфат, говорится на сайте организации.

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