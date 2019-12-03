Мальчик в Нижегородской области замерз в сугробе и умер

В Нижегородской области умер 10-летний мальчик, замерзнув в сугробе.

Трагедия произошла среди белого дня на улице Чкалова в городе Перевоз, рядом с жилыми домами. Двое ребят играли в горе снега и строили в ней проходы. Позже один мальчик ушел, а второй остался один.

По предварительной версии мальчик застрял в сугробе и не смог выбраться. Приехавшие врачи не смогли спасти ребенка. Обстоятельства трагедии выясняются, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что в международном детском лагере «Артек» умерла 15-летняя школьница из Махачкалы. Она легла спать, и утром была обнаружена мертвой.

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