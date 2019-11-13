Малахову «скрутили руки» на эфирах об экологических катастрофах

Телеканал «Россия 1» отменил запись программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым об экологической обстановке в Киселевске Кемеровской области. В пресс-службе телеканала подготовку программы на эту тему отрицают.

О готовящейся записи выпуска «МБХ медиа» рассказала местная активистка Наталья Зубкова. По словам девушки,съемки должны были состояться 12 ноября.

«Изначально, когда мне позвонили, я сказала: “Не суйтесь сюда, вам никто это не даст показать”. Они говорили, что все покажут и все сделают», — сообщила Зубкова.

После этого местных жителей действительно пригласили на запись, однако потом ее отменили.

Позднее в пресс-службе телеканала заявили «Дождю», что выпуск «Пусть говорят» о проблемах в Киселевске вообще не планировался.

В Киселевске открытые угольные резервы находятся в непосредственной близости от домов большинства жителей города. Местные постоянно жалуются на плохую экологию, высокий уровень онкологических заболеваний и «невыносимые условия жизни» в целом.

При этом, по словам горожан, из-за плохой экологии покупать их дома никто не хочет, поэтому они даже не могут переехать в другие регионы.

Ранее канал «Россия 1» снял с эфира программу «Андрей Малахов. Прямой эфир» от 21 октября, которая была посвящена трагедии на золотом прииске в Красноярском крае, где погибли, минимум, 17 человек.

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