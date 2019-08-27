Макрон предрек конец эпохи Запада

В силу изменений обстоятельств в мире эпоха доминирования Запада заканчивается, считает глава Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, сейчас идет укрепление новых держав.

«Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии», — приводит слова президента Макрона ТАСС.

В этом контексте он сделал акцент на необходимости укрепления отношений с Россией.

Отношения между Францией и Россией в последнее время кажутся крайне теплыми. 19 августа господин Макрон встретился с президентом Путиным в замке Брегансон. За три часа беседы стороны обсудили расторжение ДРСМД, конфликт на Украине, а также иранскую ядерную сделку.

После этой встречи лидер Франции заявил, что РФ – «очень глубоко европейская страна», а будущее государства полностью связано с Европой.