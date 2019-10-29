В Магадане произошло землетрясение

В Магадане произошло землетрясение

kapital.kz

В Магадане и посёлке Ола жители ощутили подземные толчки в ночь с понедельника на вторник.

Это стало следствием землетрясения. Сейсмологи зафиксировали магнитуду 3,4. Эпицентр стихии произошёл в 61-м километре северо-восточнее от Магадана и примерно в 30 километрах от поселка Ола.

Толчки магнитудой 3- 4 ощущаются людьми. Возможно также колебание окон и дверей. Однако данных о разрушениях не поступило, пишет «РИА Новости».

В октябре на озере Байкал также произошло землетрясение силой 3,7 балла. Толчки почувствовали жители Иркутской области и Бурятии.

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