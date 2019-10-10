Землетрясение силой 4 балла встряхнуло Иркутскую область

На озере Байкал произошло землетрясение силой 3,7 балла. Толчки почувствовали жители Иркутской области и Бурятии.

О колебаниях земной поверхности рассказали в МЧС. Сейсмособытие зафиксировали в 12:11 (07:11 мск) в акватории Байкала.

Разрушений и пострадавших нет, пишет ТАСС. Объекты инфраструктуры продолжили работу в штатном режиме.

При четырехбалльном землетрясении толчки ощущаются людьми и возможно колебание окон и дверей.