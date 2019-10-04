Люди с оружием расстреляли охрану и захватили завод на Кубани

Группа из восьми человек попыталась захватить завод на Кубани. Злоумышленники расстреляли двоих охранников и хотели взять предприятие под контроль.

Рейдерский захват произошел на заводе «Кубанские деликатесы». Неизвестные с оружием ворвались на предприятие рано утром, ранили охранников и попытались взять в заложники сотрудников. Позже их отпустили, сами преступники забаррикадировались внутри.

Как рассказал ТАСС источник в экстренных службах региона, два учредителя «поссорились» и делят завод между собой. «Один свой ЧОП поставил, другой свой попытался привести», - заявил он.

Семерых захватчиков задержала полиция. Их личности установлены.

Завод «Кубанские деликатесы» находится в Славянске-на-Кубани. Он основан в 2003 году. Предприятие занимается консервированием овощей и фруктов.