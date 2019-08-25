Пивоваренный завод в Москве разбирают на части

Мосгорнаследие одобрило демонтаж части Бадаевского пивоваренного завода. Вместо наго в сердце столицы появится очередной элитный ЖК на 35-метровых опорах стоимостью 49 миллиардов рублей.

Соответствующий акт был опубликован на сайте департамента.

Движение добровольцев «Архнадзор», желающее способствовать сохранению исторических памятников, ландшафтов и видов Москвы выступает за ошибочность такого решения. По мнению активистов, «дом на ножках» закроет исторические виды на гостиницу «Украина» и сам завод с набережной.

Заказчиком строительства нового комплекса выступает бюро Apex. Для возведения ЖК оно предлагает снести примерно половину каждого из двух строений завода.

Трёхгорный пивоваренный завод — пивоваренный завод в Москве, существовавший с 1875 по 2006 годы. С 1934 года он носил имя А. Е. Бадаева. Завод подарил народу знаменитое пиво «Трёхгорное» и «БАD».

После закрытия в 2006 году почти вся территория была передана для складской и производственной деятельности. Некоторые помещения Трехгорки были переоборудованы в развлекательные клубы, где стала собираться золотая столичная молодежь.