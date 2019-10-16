ЛУКОЙЛ решил «шиковать» с дивидендами

ЛУКОЙЛ утвердил новую дивидендную политику. Компания будет направлять на выплаты акционерам не долю от прибыли, а 100% свободного денежного потока.

Дивиденды по новой схеме будут платить два раза в год – по итогам шести месяцев и всего года. В этом году промежуточные дивиденды выплатят по результатам 9 месяцев.

Предыдущие правила были утверждены в 2016 году. Схему выплат решили изменить в связи с несоответствием старых требований рыночным практикам.

В 2018 году на дивиденды были направлены менее 30% прибыли - 161 млрд рублей. Для сравнения, свободный денежный поток по итогам первого полугодия 2019 года составил 308 млрд.

ЛУКОЙЛ – единственная в России нефтяная компания, которая переходит на такую схему. До них аналогичную политику использовали зарубежные компании, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что «Газпром» выплатит рекордные дивиденды в этом году.