Лукашенко встал на защиту российских спортсменов

Лукашенко встал на защиту российских спортсменов

Фото: RTVi

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортменов от международных соревнований.

По его словам, российских спортсменов, которые никогда не видели допинга, «порой ни за что начинают гнобить». Президент отметил, что осуществить подобное с советскими спортсменами «было сложно».

«Советский союз — это всё-таки мощная система, противостоять могла. Хотя с Олимпиадой 1980 года тоже попытались наклонить. Но и без них провели. Сейчас мы, к сожалению, раздроблены», — цитирует его слова ИА Regnum.

Ранее комитет антидопингового агенства принял решение отстранить Россию от всех крупных международных спортивных соревнований на 4 года. Это значит, что спортсмены из России не смогут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, а сама РФ не сможет проводить на своей территории крупные международные соревнования.

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