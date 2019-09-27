Лукашенко: Возвращение Крыма Украине невозможно

Лукашенко: Возвращение Крыма Украине невозможно

4esnok.by

Президент Белоруси Александр Лукашенко уверен, что Россия никогда передаст Крым Украине. Об этом он заявил на встрече с представителями украинских СМИ.

«Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда», - сказал Лукашенко

По словам президента Белоруси, в российском обществе о принадлежности Крыма уже давно никто не спорит. «Нет такого вопроса, где бы россияне так поддерживали власть, как по Крыму», - сказал Лукашенко.

Он уверен, что нет такой силы, которая против желания России заставит передать Крым Украине, пишет ТАСС.

«Это территория уже России, как они считают или думают о ней. И я не вижу даже в этом направлении каких-то действий», - подчеркнул Лукашенко.

Ранее бывший глава внешней разведки Украины Николай Маломуж представил очередную утопическую стратегию по «возвращению» Крыма в состав своей страны.

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