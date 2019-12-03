Лучшим праздником в мире стали «Алые паруса»

Праздник выпускников «Алые паруса – 2019», который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге, взял главную награду конкурса The Best Event Awards World.

Мероприятие также получило серебряную статуэтку как лучшее музыкальное мероприятие и награду лучшему организатору.

Всего на конкурс было подано 160 заявок из 30 стран. Победителя определяли по таким критериям, как креативность, технологические инновации, вовлеченность участников, целостность бренда и прочее, сообщают «Известия».

Напомним, праздник «Алые паруса – 2019» прошел в Петербурге в ночь с 23 на 24 июня. На нем собрались почти полтора миллиона зрителей, в том числе 80 тысяч вчерашних школьников.

На мероприятие были приглашены выпускники из России, Армении, Молдовы, Беларуси, Киргизии и других стран. Для них на Дворцовой площади выступили Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Владимир Пресняков и другие артисты.

Под залпы фейерверка по Неве впервые проплыл новый двухмачтовый парусный военный корабль «Россия», передает «360». Алые паруса брига выглядели точь-в-точь как на галиоте «Секрет» капитана Грэя из повести Александра Грина.

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