Лондон лишил Uber лицензии из-за таксистов без прав

Британское госпредприятие Transport for London (TfL) отказалось продлевать лицензию Uber на работу в Лондоне. Власти узнали, что системы компании позволяли неавторизованным водителям брать заказы.

По данным TfL, подобных случаев было не меньше 14 000: у некоторых выполнявших заказы водителей даже не было прав. Другая уязвимость Uber позволяла уволенным или отстраненным водителям создавать новые аккаунты и вновь заниматься перевозками.

Госорганизация считает, что Uber не может гарантировать, что подобные проблемы больше не возникнут, потому отказалась продлять лицензию сервиса.

При этом, как отметили в TfL, компания действительно предприняла ряд конструктивных шагов, чтобы устранить претензии регулятора, однако этого оказалось недостаточно.

Теперь у Uber есть 21 день, чтобы подать апелляцию на решение, передает Forbes.

Тем временем, основатель и бывший руководитель Uber Трэвис Каланик продал уже более половины своей доли в компании.

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