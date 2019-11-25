Лондон лишил Uber лицензии из-за таксистов без прав
Британское госпредприятие Transport for London (TfL) отказалось продлевать лицензию Uber на работу в Лондоне. Власти узнали, что системы компании позволяли неавторизованным водителям брать заказы.
По данным TfL, подобных случаев было не меньше 14 000: у некоторых выполнявших заказы водителей даже не было прав. Другая уязвимость Uber позволяла уволенным или отстраненным водителям создавать новые аккаунты и вновь заниматься перевозками.
Госорганизация считает, что Uber не может гарантировать, что подобные проблемы больше не возникнут, потому отказалась продлять лицензию сервиса.
При этом, как отметили в TfL, компания действительно предприняла ряд конструктивных шагов, чтобы устранить претензии регулятора, однако этого оказалось недостаточно.
Теперь у Uber есть 21 день, чтобы подать апелляцию на решение, передает Forbes.
Тем временем, основатель и бывший руководитель Uber Трэвис Каланик продал уже более половины своей доли в компании.
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