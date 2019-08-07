Лондон не доказал участие Путина в отравлении Скрипалей

Полиция Великобритании не нашла доказательств причастности президента России Владимира Путина к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В связи с этим Лондон не сможет предъявить ему обвинение.

По словам замглавы Скотленд-Ярда Нила Басу, имелось множество гипотез от экспертов по России о том, кто несет ответственность за отравление и отдавал приказы. Однако полиция не получила доказательств, на основании которых можно было бы выдвинуть обвинение.

Басу отметил, что Лондон готов предъявить обвинение россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову, пишет ТАСС. Их считают исполнителями преступления в Солсбери.

4 марта 2018 года в британском городке без сознания нашли осужденного в РФ за шпионаж в пользу Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Доказано, что они были отравлены веществом «Новичок», разрабатываемым в России.