В Солсбери проведут ребрендинг после отравления Скрипалей

Власти Солсбери в Британии, ставшего известным после отравленя экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, намерены сделать ребрендинг. Для изменения имиджа города уже приглашена группа специалистов.

«Солсбери всемирно известен, но не по тем причинам, которые мы хотели бы. Я думаю, что нам нужно провести практически ребрендинг», - заявил член совета графства Уилтшир по экономическому развитию и восстановлению Солсбери Полин Черч.

В 2017 году после инцидента число экскурсий сократилось на 14%, уменьшилось количество посетителей местных достопримечательностей – Солсберийского собора, музея и театра Playhouse, пишет «Российская газета».

Специалисты займутся изменением образа города, чтобы увеличить трупоток. Власти рассчитывают, что к Рождеству в Солсбери откроются ресторан Zizzi и паб Mill, которые посещали Скрипали перед отравлением.

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